Seit Platzen der Dotcom-Blase vor mehr als zwanzig Jahren eilt vielen Gazetten der Ruf voraus, dass Anleger sich dann von Aktien trennen sollten, sobald Zeitschriften und Magazine ein Unternehmen in den Himmel loben. Genau dies ist aktuell beim Chip-Giganten Nivida der Fall. Was sollten Anleger nun wirklich tun? Mit den am Mittwoch vorgelegten Unternehmenszahlen hat es der amerikanische Chipgigant erneut geschafft bei den vorgelegten Unternehmenszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...