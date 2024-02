Der zweitgrößte Android-Smartphonehersteller der Welt hat im Zuge des MWC in Barcelona ein neues "Kameraschlachtschiff" aus der Taufe gehoben. Was im Xiaomi 14 Ultra neben der Leica-Kamera mit Ein-Zoll-Sensor noch an High-End-Technik steckt. Das Xiaomi 14 Ultra schafft es in diesem Jahr tatsächlich zum Launch im Zuge des Mobile World Congress 2024 gleich nach Deutschland. Begleitet wird das Super-Premium-Smartphone vom Xiaomi 14; ein Pro-Modell wird ...

