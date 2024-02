Krypto News Wochenausblick: Diese Coins sollten Anleger nächste Woche auf dem Schirm haben

Am digitalen Währungsmarkt tut sich wieder einiges. Das bevorstehende Bitcoin Halving versetzt Anleger in Aufruhr und weckt Spekulationen über den möglicherweise größten Bullenmarkt der Geschichte. Dabei gehen die meisten Experten davon aus, dass der Preis für einen Bitcoin bald die Marke von 100.000 Dollar überschreiten könnte. In bullischen Schätzungen sollen es bis Ende nächsten Jahres sogar schon mehr als 500.000 Dollar sein. Das sorgt auch am restlichen Markt für Euphorie und bringt die eine oder andere vielversprechende Möglichkeit für Investoren mit. Die folgenden Coins sollten Anleger dabei vor allem in der kommenden Woche im Auge behalten.

Worldcoin und SingularityNET

KI ist wieder voll im Trend. Nachdem sich der Hype um künstliche Intelligenz, der durch ChatGPT ausgelöst wurde, allmählich gelegt hatte, geht es nun wieder von vorne los. OpenAI hat mit der Ankündigung des Text to Video Tools Sora wieder für Aufsehen gesorgt und auch die starken Zahlen von Nvidia haben Investoren wieder daran erinnert, dass im KI-Bereich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch gutes Geld verdient werden kann. Das zeigt sich auch bei Worldcoin (WLD) und SingularityNET (AGIX), die beide zu den größten Gewinnern unter den Top 100 in der vergangenen Woche gehören.

(SingularityNET und Worldcoin Gewinne - Quelle: Coinmarketcap)

AGIX konnte in den letzten 7 Tagen rund 62 % zulegen und auch Worldcoin liegt mit mehr als 50 % im Plus. Worldcoin, bei dem auch Sam Altman, der Kopf hinter OpenAI, einer der Gründer ist, klettert dabei von Allzeithoch zu Allzeithoch. Eine Entwicklung, die sich auch in der nächsten Woche noch zeigen könnte. AGIX hat dagegen bis zum ATH noch Luft nach oben. Investoren sollten genau darauf achten, ob der Hype um KI-Coins bestehen bleibt.

Gewinne bei Ethereum wahrscheinlich

Der ETH-Kurs ist in den Tagen vor einem wichtigen Upgrade immer wieder stark angestiegen. Schon beim Merge war eine deutliche Kurssteigerung im Vorfeld zu beobachten und beim Shanghai-Upgrade war dieser Effekt noch deutlicher. Nun steht die Umsetzung von EIP-4844 bevor, wodurch die Blockchain schneller und günstiger werden soll. Am 14. März ist es soweit und auch diesmal laufen sich die Bullen bereits warm, weshalb es auch in der nächsten Woche zu weiteren Gewinnen kommen könnte.

(ETH Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Langfristig kann sich das Upgrade extrem bullish auf den Kurs auswirken. Wer einen kürzeren Anlagehorizont hat, sollte aber unbedingt darauf achten, ob es in der Zeit nach dem Upgrade nicht wieder zu vermehrten Gewinnmitnahmen und einem Kurseinbruch kommt, wie es schon beim Merge und dem Shanghai-Upgrade der Fall war.

Scotty the AI wird teurer

Aktuell dominieren KI-basierte Kryptowährungen den Markt mit beeindruckender Performance. Unter den Top 100 Kryptowährungen der letzten Woche zeichnen sich vor allem diejenigen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz als klare Spitzenreiter aus. In diesem Trend sticht besonders der neue Coin Scotty the AI ($SCOTTY) hervor. Mit einem Sprachbot und einer Token-Swap-Funktion ausgestattet, hat $SCOTTY erhebliches Interesse bei den Anlegern geweckt. Derzeit ist $SCOTTY noch im Rahmen eines Initial Coin Offerings (ICO) erhältlich, wobei es schon in den nächsten Tagen zur Preiserhöhung kommen dürfte.

Jetzt Scotty the AI Website besuchen.

(Scotty the AI Beschreibung - Quelle: Scotty-Website)

Obwohl der Countdown auf der Website noch mehr als sieben Tage bis zur nächsten Preissteigerung anzeigt, könnte diese bereits früher eintreten, da für jede Stufe nur eine gewisse Anzahl an Token vorgesehen ist. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage in den letzten Tagen dürften die $SCOTTY-Token, die für die aktuelle Phase vorgesehen sind, schon in den nächsten 3 Tagen ausverkauft sein. Während des Presales sind weitere Preisanpassungen geplant, was frühen Käufern bereits einen Buchgewinn einbringt, während der Kurs des AI-Coins nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei auch eine Rendite von mehr als 1.000 % keine große Überraschung wäre.

Jetzt $SCOTTY im Presale kaufen.

eTukTuk ($TUK)

Auch bei eTukTuk handelt es sich um ein Projekt, das aktuell noch im Presale erhältlich ist und bei dem der Preis in den nächsten Tagen steigen dürfte. Wer eine neue Kryptowährung bereits im Vorverkauf vor dem Listing an den Kryptobörsen kauft, kann damit extrem hohe Renditen erzielen, wenn sich der Coin anschließend durchsetzt und der Kurs steigt. Eine solche Kursrallye wird bei eTukTuk erwartet, da es sich das Team zur Aufgabe gemacht hat, die Millionen von TukTuks, die in Ländern wie Indien und Sri Lanka auf den Straßen sind, gegen elektrische auszutauschen. Dafür wird auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur ausgebaut und ein günstiges eTukTuk entwickelt. An den Ladesäulen soll der $TUK-Token als Zahlungsmittel integriert werden.

Jetzt mehr über eTukTuk erfahren.

Aufgrund dieses innovativen und nachhaltigen Ansatzes gehen Experten davon aus, dass der $TUK-Token durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet sein könnte, da die Nachfrage immer weiter steigen dürfte, wenn $TUK an immer mehr Ladesäulen als Zahlungsmittel integriert wird. Auch hier ist der Presale in mehrere Phasen aufgeteilt und da Investoren bereits Token im Wert von mehr als 1,38 Millionen Dollar gekauft haben, dürfte die nächste Preisanpassung, die bei 1,49 Millionen Dollar durchgeführt wird, schon in den nächsten Tagen zum Tragen kommen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $TUK im Presale kaufen.





