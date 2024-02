Der Blick auf die Kurstafel dürfte Build Your Dreams-Aktionären zuletzt Tränen in die Augen getrieben haben. Immerhin wird der Kurs heute 3,53 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. An drei der vier Sitzungen ging die Aktie mit Abschlägen aus dem Handel. Den härtesten Rückschlag erlitt Build Your Dreams dabei am Dienstag mit einem Minus von 4,23 Prozent. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende? Trotz dieser Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...