Aktionäre, die GameStop im Depot haben, dürfte es zuletzt die Laune verhagelt haben. Schließlich sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 4,32 Prozent weggebrochen. An drei der vier Sitzungen verabschiedete sich der Titel mit Kursrückgängen aus dem Handel. Besonders schmerzhaft war dabei das Minus vom Dienstag in Höhe von 4,46 Prozent. Ist das der Beginn eines Crashs? Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn nun ...

