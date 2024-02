Freiburg (ots) -



Andere Parteien wären längst nicht mehr im Rennen, wenn sie sich so untereinander beharken würden wie die AfD Baden-Württemberg. Gruppen, Netzwerke und Grüppchen sind sich spinnefeind, Konflikte wurden auch beim Parteitag in Rottweil unerbittlich ausgetragen. (...) Der bindende Kitt der zerstrittenen Partei ist der Erfolg. Denn das parteiinterne Chaos wird vom Umfrageaufwind überdeckt, im dem die AfD sich sieht und sich auch unstreitig befindet. Neue Mitglieder strömen der Partei nur so zu, das erzählen die Kreisvorsitzenden, von denen so mancher sein Glück nicht fassen kann. Der Erfolg der AfD ergibt sich also nicht aus eigener Kraft. https://mehr.bz/bel57a



