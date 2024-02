"Eine neue Ära der Wirkung für die globale Bekleidungs- und Konsumgüterindustrie"

Die globale gemeinnützige Allianz, die die Zusammenarbeit zur Förderung gerechter und wiederherstellender Geschäftspraktiken in der Konsumgüterindustrie fördert, behält ihren Auftrag bei und vergrößert ihre Reichweite; Mitbegründer Rick Ridgeway wird auf der Festveranstaltung in London sprechen

Die Sustainable Apparel Coalition (SAC) tritt in eine neue Phase positiver Auswirkungen ein und firmiert nun unter dem Namen Cascale, einer globalen gemeinnützigen Allianz, die die Zusammenarbeit zur Förderung gerechter und nachhaltiger Geschäftspraktiken in der Konsumgüterindustrie fördert. Mehr als 300 Einzelhändler, Marken, Hersteller, Regierungen, Akademiker, Industrieverbände und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf der ganzen Welt sind Mitglieder von Cascale, die eine gemeinsame Vision haben: Die Wirkung in großem Maßstab katalysieren und dem Planeten und seinen Menschen mehr zurückgeben, als sie verbrauchen. Gemeinsam mit den Mitgliedern und dem "Gründungsvater" Rick Ridgeway wird die Organisation den Wandel am 27. Februar bei einer Netzwerkveranstaltung in London feiern.

"Die Vision von Cascale spiegelt meine Mission wider, verantwortungsvolle Unternehmen zu inspirieren, die sich zu Transparenz verpflichten und den Menschen und dem Planeten zugute kommen", sagte Rick Ridgeway, Autor, Abenteurer, ehemaliger Vice President of Sustainability and Public Engagement bei Patagonia und Mitbegründer von Cascale. "Ihr beständiger Geist der Zusammenarbeit und ihr unerschütterliches Engagement für Nachhaltigkeit haben eine enorme Wirkung erzielt aber wir haben noch viel zu tun, gemeinsam. Da Cascale sich weiterentwickelt, um die Bedürfnisse eines breiteren Spektrums von Konsumgütern jenseits von Bekleidung und Schuhen zu erfüllen, bin ich stolz darauf, diese neue Vision einer Organisation zu feiern, die mir sehr am Herzen liegt."

Das "Cas" in Cascale ist das umgekehrte "SAC", während "CA" sich auf "kollektives Handeln" bezieht, und "scale" auf skalierte Ambitionen. Das "C" in Cascale erinnert an eine neue "Phase", ähnlich den Mondzyklen in der Natur, wie auch an Mondlicht oder eine Spiegelung. Die Elemente des Logos symbolisieren die drei Mitgliedskategorien der Organisation und die externen Stakeholder, allesamt wichtige Akteure bei der Umsetzung der im September 2023 angekündigten einheitlichen Strategie, Cascale wird "kæsk e?l" ausgesprochen.

"Im Laufe der Jahre hat diese Organisation immer wieder bewiesen, dass sie ihre Werte lebt und sich für Veränderungen zum Wohle der Allgemeinheit einsetzt", sagte Tamar Hoek, Board Chair von Cascale und Senior Policy Director bei Solidaridad. "Ich freue mich darauf, mein Engagement als Board Chair bei Cascale an der Seite von Führungskräften und Mitarbeitern fortzusetzen und mit Mitgliedern und Partnern in diesem aufregenden neuen Kapitel zusammenzuarbeiten. Dies ist die nächste Stufe auf dem Weg zur Auswirkung."

"Zusammenarbeit ist das Herzstück eines positiven Wandels in der Branche", sagte Krishna Manda, Vice Chair von Cascale und Vice President, Corporate Sustainability der Lenzing Gruppe. "Wie wir schon früher betont haben, kann kein einzelner Akteur dies allein bewältigen. Die wirkungsvolle Arbeit von Cascale hat die Voraussetzungen für eine transformative Reise geschaffen. Wir freuen uns sehr, die Organisation in ihrer nächsten Entwicklungsphase auf der Grundlage des überarbeiteten Strategieplans weiter zu unterstützen. Es handelt sich nicht nur um einen Übergang, sondern um eine gemeinsame Entwicklung hin zu einer gesünderen und grüneren Zukunft für alle."

GESCHICHTE UND HIGG-INDEX

Im Jahr 2009 gründeten Walmart und Patagonia den SAC, um die Akteure der Bekleidungsindustrie auf einer vorwettbewerblichen Basis zusammenzubringen und einen gemeinsamen Ansatz zur Messung der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Im Jahr 2010 brachte der SAC die Higg-Index-Suite auf den Markt, die von Unternehmen und Organisationen zur Messung, Bewertung und Verbesserung der sozialen und ökologischen Auswirkungen in der Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie eingesetzt wird. Jedes Jahr verlassen sich mehr als 24.000 Nutzer auf den Higg-Index, um ein verbessertes Benchmarking, eine reduzierte Prüfung und proaktive Maßnahmen durchzuführen. Als Unternehmen aus den Bereichen Heimtextilien, Sport- und Outdoor-Artikel sowie Taschen und Reisegepäck dem SAC beitraten und die Higg-Index-Instrumente zusammen mit den bestehenden SAC-Mitgliedern aus dem Unternehmens- und Nicht-Unternehmensbereich einsetzten, erkannte die Organisation die Notwendigkeit eines umfassenderen Namens: Cascale spiegelt sein Ziel wider, kollektives Handeln zu skalieren. Ab Januar 2024 werden 10 Prozent der Mitglieder von Cascale in Produktkategorien tätig sein, die an Bekleidung und Schuhe angrenzen.

"Bei Dunelm sind wir so ehrgeizig wie immer, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu sein, das sich auf nachhaltiges Wachstum konzentriert", sagte Christina Downend, Head of Climate Change bei Dunelm, einem Einzelhändler für Einrichtungsgegenstände und Cascale-Kandidat. "Das bedeutete, dass wir langfristiges Denken mit kurzfristigen, erreichbaren und messbaren Zielen verbinden mussten. Die globale Cascale-Gemeinschaft und die Higg-Index-Tools haben uns auf diesem Weg geholfen, nicht zuletzt bei der Entwicklung von Initiativen wie unserem Better-Manufacturing-Programm, bei dem wir unsere Zulieferer bei ihrer eigenen Umstellung auf Netto-Null unterstützen und einbinden. Unsere Ziele können ohne Zusammenarbeit nicht erreicht werden, und wir freuen uns darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, Wissen und Ideen auszutauschen, damit wir alle bei der Verwirklichung unserer Ziele vorankommen."

PROGRAMME

Cascale treibt die Wirkung auf breiter Ebene durch drei grundlegende Säulen voran Bekämpfung des Klimawandels, menschenwürdige Arbeit für alle und eine naturverträgliche Zukunft und bildet eine einheitliche Strategie für den Wandel der Branche durch kollektive Aktionsprogramme, die die Mitglieder von der Aktion zur Wirkung führen. Das im Jahr 2022 gestartete Decarbonization Program ist ein führendes Beispiel für diese Programme in der Praxis: Ziel ist es, dass die Mitglieder ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 45 Prozent reduzieren. Ab 2023 müssen die Mitglieder von Cascale wissenschaftlich fundierte Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen festlegen. Ende des Jahres, als die Organisation das Manufacturer Climate Action Program (MCAP) ins Leben rief, hatten bereits über 50 Prozent dieser Mitglieder Ziele festgelegt oder sich dazu verpflichtet, solche Ziele festzulegen.

Cascale entwickelt und erweitert nun Programme, die sich auf verantwortungsvolle Unternehmenspraktiken, zirkuläres Produktdesign und verantwortungsbewusste Herstellung konzentrieren, und setzt sich gleichzeitig für eine wirksame Politik ein, die darauf abzielt, kollektives Handeln zu fördern, um systemische Veränderungen nicht nur möglich, sondern unumgänglich zu machen.

"Wir wissen, dass es branchen- und regionenübergreifende Synergien gibt. Aufbauend auf unserer Erfahrung und unserem Erfolg bei der Zusammenführung verschiedener Akteure in den globalen Wertschöpfungsketten der Bekleidungs- und Schuhindustrie, um gemeinsame Instrumente und Lösungen zu entwickeln, ist es nun an der Zeit, unsere Reichweite zu vergrößern und eine breitere Mitgliederbasis einzubinden, um kollektives Handeln in großem Maßstab voranzutreiben", so Andrew Martin, Executive Vice President bei Cascale. "Gemeinsam wollen wir eine Konsumgüterindustrie gestalten, die dem Planeten und den Menschen mehr zurückgibt als sie verbraucht."

PARTNERSCHAFTEN

Cascale handelt weiterhin nach der Überzeugung, dass Partnerschaft die neue Führung ist. Traditionelle Geschäftsmodelle verschärfen soziale und ökologische Probleme eher, als dass sie sie lindern; die Akzeptanz des Status quo steht im Widerspruch zum Auftrag der Organisation. Cascale arbeitet gemeinschaftlich daran, die Branche von Silos zu kollektivem Handeln zu bewegen: Mit der Apparel Alliance (Apparel Impact Institute, Textile Exchange, ZDHC Foundation und Cascale), dem Social Labor Convergence Program, dem Policy Hub, der Fair Wear Foundation, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und vielen anderen entwickelt und unterstützt Cascale kontinuierlich Initiativen, die darauf abzielen, die Wirkung in großem Maßstab zu katalysieren. Nach der Ausgliederung aus SAC im Jahr 2019 hat sich Worldly, die exklusive Plattform für die Higg-Index-Tools, zum führenden Anbieter von Umwelt- und Sozialverträglichkeitsdaten für die Bekleidungs- und Schuhindustrie entwickelt.

"Die Stakeholder der gesamten Wertschöpfungskette legen Wert auf eine nachhaltige Leistung, die auf eine branchenweite Harmonisierung, die Verringerung von Doppelarbeit und eine radikale Zusammenarbeit bei der Einführung von Instrumenten, Programmen und Richtlinien abzielt", so Carolina van Loenen, Director of Stakeholder Engagement bei Cascale. "Unser neuer Name und unser neues Branding spiegeln unsere erweiterten Möglichkeiten wider, den kollektiven Einfluss unserer Gemeinschaft zu erhöhen. Cascale setzt sich weiterhin dafür ein, die verschiedenen Perspektiven unserer Mitglieder, Partner und externen Stakeholder zu berücksichtigen, um sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln."

Das Video zur Ankündigung der Umbenennung von Cascale ist hier zu sehen.

ÜBER CASCALE

Cascale [www.cascale.org] ist die globale gemeinnützige Allianz, die die Zusammenarbeit fördert, um gerechte und wiederherstellende Geschäftspraktiken in der Konsumgüterindustrie zu unterstützen. Mit über 300 Einzelhändlern, Marken, Herstellern, Regierungen, Akademikern und NGOs/Non-Profit-Organisationen rund um den Globus verbindet uns eine einzigartige Vision: Wir wollen eine große Wirkung erzielen und dem Planeten und seinen Menschen mehr zurückgeben, als wir verbrauchen. Cascale, früher bekannt als Sustainable Apparel Coalition, besitzt und entwickelt den Higg-Index und eine einheitliche Strategie für den Wandel der Branche.

