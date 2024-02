EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

ENCAVIS erwirbt zwei weitere Solarparks in Spanien und übertrifft den für 2023 geplanten Ausbau der Stromproduktion mit 1 Terrawattstunde um insgesamt 33 Prozent



26.02.2024 / 07:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

ENCAVIS erwirbt zwei weitere Solarparks in Spanien und übertrifft den für 2023 geplanten Ausbau der Stromproduktion mit 1 Terrawattstunde um insgesamt 33 Prozent

Hamburg, 26. Februar 2024 - Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) erweitert sein spanisches Solarparkportfolio um zwei weitere Solarparks in Andalusien (Spanien). Der von der BayWa r.e. erworbene Solarpark Lirios (109 Megawatt (MW), 220 Gigawattstunden GWh/Jahr), 35 Kilometer westlich von Sevilla, ist bereits im Bau und wird voraussichtlich im Q4/2025 ans Netz gehen. Der Solarpark La Florida Hive (30 MW, 60 GWh/Jahr) wird südöstlich von Sevilla in Dos Hermanas errichtet und soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz angeschlossen werden. Er wurde ebenso von Hive Energy entwickelt, wie ein im Jahr 2022 erworbenes Solarparkprojekt in Guillena, ebenfalls Andalusien, das bereits im dritten Quartal dieses Jahres Strom produzieren wird. "Wir haben die exzellente Gelegenheit ergriffen, unser spanisches Solarparkportfolio weiter massiv auszubauen", begrüßt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, den Abschluss der beiden letzten Transaktionen des Geschäftsjahres 2023. "Encavis hat mit der 2023 zusätzlich erworbenen Strom-produktion von 1 Terrawattstunde nicht nur sein Ausbauziel des abgelaufenen Geschäftsjahres weit übertroffen, sondern in einem unserer Fokusmärkte auch gezielt Projekte erworben, deren Netz-anschluss zügig erfolgen kann." Im Geschäftsjahr 2023 hat ENCAVIS rund 550 MW neue Erzeugungskapazitäten zugekauft. Dies entspricht im aktuellen Mix der akquirierten Projekte aus Wind und Solar einer Stromproduktion von 1.000 GWh respektive 1 TWh jährlich. Die ursprüngliche Zielsetzung, 750 GWh zusätzlich zu erwerben, übertrifft ENCAVIS damit um ein Drittel oder mehr als 33 Prozent. Noch nie in der Unternehmensgeschichte hat der Konzern in einem Geschäftsjahr ein derart großes Erzeugungsportfolio akquiriert wie im vergangenen Jahr 2023.



Über ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind im Konzern aktuell rund 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon mehr als 800 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: +49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com



26.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com