NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nel ASA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 5,50 norwegische Kronen gesenkt. Er nehme die Beobachtung der Wasserstoffbranche mit einer vorsichtigen Einschätzung auf, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese stehe vor Herausforderungen durch das wirtschaftliche Umfeld sowie die mangelnde Vorhersagbarkeit staatlicher Regulierungsmaßnahmen und der künftigen Nachfrageentwicklung, was immer wieder zu Verzögerungen bei endgültigen Investmententscheidungen geführt habe. Hesse bevorzugt Unternehmen mit einer starken Bilanz und kurzfristigem Potenzial. Bei Nel erschwere zudem der zunehmende Wettbewerb im Bereich Elektrolyse eine Prognose der Auftragsentwicklung. Zusammen mit den Investitionsnotwendigkeiten steige so das Risiko einer weiteren Kapitalerhöhung./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 10:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 19:01 / ET





ISIN: NO0010081235

