Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy Hauptversammlung (online), München 12:05 Uhr, USA: Domino's Pizza, Q4-Zahlen 22:00 Uhr, Schweiz: Alcon, Jahreszahlen 22:30 Uhr, USA: iRobot, Q4-Zahlen USA: Adtran, Q4-Zahlen USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen