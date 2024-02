Das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) hat zu Beginn dieses Jahres nach einer rasanten Talfahrt eine Gegenbewegung vollzogen und diese exakt an dem ersten großen Widerstand der letzten Monate beendet. Nun aber zwingen die fortgesetzten Abschläge das Paar in den Bereich des Vorjahrestiefs, was angesichts der Kursentwicklung kein großes Hindernis für Bären darstellen dürfte. Immer mehr gerät Polen geopolitisch ins Zentrum der Europäischen ...

