News von Trading-Treff.de Der Wochenstart im DAX findet an der 17400er-Marke statt, die als neues Rekordlevel gilt. Meine Trading-Ideen zum Montag 26.02.2024 sind hier verankert. DAX schafft den Sprung auf neue Hochs Der DAX schaffte es in der letzten Handelswoche, neue Rekorden zu generieren und damit die psychologische Marke von 17.000 Punkten weit hinter sich zu lassen. Dieser Impuls begann bereits am Donnerstag, wie wir hier direkt als Effekt ...

