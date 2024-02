Der DAX hat sich zum Ende der vergangenen Woche hin noch einmal in Rekordlaune präsentiert. Bei 17.443,74 Zählern liegt nun die neue Bestmarke. Ins Wochenende verabschiedete sich der DAX mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 17.419,33 Zählern. Zum Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex noch etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 17.384 Punkten.Nachdem der Großteil der Berichtssaison mittlerweile abgeschlossen ist, richtet sich in der laufenden Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...