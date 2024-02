© Foto: picture alliance/newscom/John Angelillo



Der Markt zeigt sich unbeirrt von seiner starken Seite. Bleibt das auch in der neuen Woche so? Eine Handvoll hochkarätiger Quartalsberichte und Daten stehen an. Der Wochenausblick von unserem Marktexperten Lars Wißler.Das Muster der letzten Wochen setzt sich fort. Wann immer der US-amerikanische Markt zu wackeln beginnt, versucht er eine kurze dynamische Abwärtsbewegung, die aber häufig schon nach Stunden endet und dreht bald danach wieder in Richtung Hochs und schiebt dann weiter aufwärts. Der europäische Markt läuft langsamer, dafür stringenter und weniger volatil, hinterher. Die Berichtssaison ist nun praktisch vorüber. In dieser Woche warten unter anderem noch die Münchener Rück, …