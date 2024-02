Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Rekordjagd. Beflügelt von starken Quartalszahlen des Chipriesen Nvidia gelang am Donnerstag der Ausbruch auf neue Rekordstände. Am Freitag stiegen die Kurse noch etwas höher. Unter dem Strich stand ein Wochengewinn von +1,76% auf 17.419 Punkte. Geht die Rallye weiter? Unternehmensseitig richten sich die Blicke in der neuen Woche auf die Bilanzen von Munich Re, MTU, Beiersdorf, Covestro, Daimler Truck und Volkswagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...