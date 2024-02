Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5411/ Simon Reckla ist Vorstandsmitglied der in Wien und München börsennotierten Wolftank Gruppe. Davor war der Südtiroler lange Jahre für Palfinger tätig. Wir sprechen über Early Years im Journalismus, dies mit spannenden Ausflügen zum Senat in Rom und das European Parliament in Brüssel. Wir erwähnen auch den familieneigenen Weinbau und einen Job bei der Action Connected Corp., ein Name wie aus einem Stallone-Film. Dann der Wechsel in den vorstandsnahen M&A-Bereich bei Palfinger. Ende 2022 startete Simon bei der Wolftank Gruppe, die Themen Nachhaltigkeit und Wasserstoff sowie der Standort Innsbruck wirkten anziehend. Seit 2023 bildet Simon mit Peter Werth das Vorstandsduo, die Funktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...