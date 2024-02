HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 90 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im ersten Geschäftsquartal positiv überrascht, schrieb Analyst Sam England in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb und wegen der besseren Vorhersagbarkeit, dass Carl Zeiss Meditec das operative Ergebnisziel (Ebit) im laufenden Geschäftsjahr erreichen werde, habe er seine Schätzungen angehoben. Allerdings dürften die unsicheren Aussichten in China weiter für Gewinn- und Kursschwankungen sorgen, und die Aktie habe seit ihren Oktober-Tiefs schon um rund die Hälfte zugelegt./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2024 / 15:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

