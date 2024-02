Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5412/ Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, trifft sich mit Podcast-Host Christian Drastil jeden Monat zum "D&D Research Rendezvous". In Folge 5 geht es um den ATX, der auch heuer die aktuelle internationale Börseparty bisher nicht besucht hat. Das Spezialthema dieser Folge sind die Gewerbeimmobilien, besonders in den USA. Es ist ein Thema von Relevanz für Banken und Financials bzw. die Schwergewichte im ATX. Wie bewertet Raiffeisen Research das Thema für den Bankensektor in Österreich? Gibt es mögliche Übertragungseffekte durch die Gewerbeimmobilienkrise in den USA? Was sind relevante Kapitalmarktimplikationen daraus? https://www.raiffeisenresearch.com/Ältere Folgen: ...

