Pyramid AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2023 und Ausblick 2024 - Ergebnisprognose 2023 übertroffen Konzernumsatz 2023 von Sondereffekten geprägt bei rund EUR 75,0 Mio. (2022: EUR 91,9 Mio.)

Konzern-EBITDA 2023 übertrifft mit EUR 5,4 Mio. den Vorjahreswert (2022: EUR 4,2 Mio.) sowie die Prognose (EUR 4,0 Mio. bis EUR 5,0 Mio.)

EBITDA-Marge deutlich verbessert auf 7,2 % (2022: 4,6 %)

Spürbare Belebung beim Auftragseingang

Prognose 2024: Moderate Steigerung beim Konzernumsatz auf rund EUR 78 Mio. bis EUR 80 Mio. und beim EBITDA auf rund EUR 5,6 Mio. bis EUR 5,8 Mio. erwartet München, 26. Februar 2024 - Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, veröffentlicht heute, unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB, die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023. Der Konzernumsatz 2023 beläuft sich nach vorläufigen Berechnungen auf etwa EUR 75 Mio. (2022: EUR 91,9 Mio.) und liegt aufgrund von Auftragsverschiebungen unter der im dritten Quartal 2023 veröffentlichten Prognose von rund EUR 80,0 Mio. Besser als erwartet hat sich hingegen das operative Ergebnis entwickelt. So übertrifft das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit rund EUR 5,4 Mio. (2022: EUR 4,2 Mio.) nach vorläufigen Berechnungen die Prognosebandbreite von EUR 4,0 Mio. bis EUR 5,0 Mio. Dies entspricht einer auf rund 7,2 % verbesserten EBITDA-Marge (2022: 4,6 %). Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 spiegelt einen strukturellen Wandel in der Umsatzzusammensetzung wider. Durch das konjunkturelle Marktumfeld, Auftragsverschiebungen und Lagerbestandskorrekturen auf Kundenseite gingen zwar die Umsätze mit Bestandskunden im Segment der Touch-PCs und Touchscreen-Monitore zurück, ergebnisseitig konnte die Gesellschaft dies jedoch durch höhermargige Umsätze in anderen Bereichen, u. a. im Infrastrukturbereich, kompensieren. Der Anstieg des EBITDA resultierte zudem aus einem strikten Kostenmanagement. Die Pyramid AG verfügt weiterhin über eine solide Kapitalausstattung für die Finanzierung des Unternehmenswachstums. Nach vorläufiger Berechnung betrugen die liquiden Mittel im Konzern zum Bilanzstichtag 2023 rund EUR 7,7 Mio. Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG, kommentiert: "Das Jahr 2023 war zweifellos herausfordernd. Dennoch konnten wir beim EBITDA unsere im Juli 2023 aktualisierte Prognose sogar übertreffen, obwohl der Umsatz unter unseren Erwartungen lag. Wir blicken trotz eines aktuell von Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Umfelds verhalten optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 2024 und erwarten ein moderates Wachstum." "Unsere Technologie-Roadmap konzentriert sich einerseits mit Akhet auf kundenspezifische Server- und Storagelösungen und andererseits auf anspruchsvolle Systemlösungen. Wir entwickeln aktuell eine große Anzahl KI-basierender Produkte, von denen wir mittelfristig einen signifikanten Umsatzbeitrag erwarten. Damit positionieren wir uns gezielt in Märkten mit hoher und wachsender Nachfrage. Darüber hinaus werden wir unsere Fokussierungsstrategie auf Europa und die USA sowie auf unsere Kernbeteiligungen in China, Indien und Deutschland weiter schärfen. Unsere dank der positiven Ertragslage solide wachsende Liquiditätsausstattung ermöglicht es uns, sowohl organische als auch anorganische Expansionsinitiativen umzusetzen", sagt Arne Weber, CTO der Pyramid AG. "Nach Abschluss der komplexen Integration von Faytech haben wir die operative Basis weiter verstärkt und verfügen nun über einen deutlich größeren Talent-Pool und ein ambitioniertes, top-vernetztes und geeintes Management-Team", ergänzt Dr. Jürgen Gromer, Aufsichtsratsvorsitzender der Pyramid AG. Auftragseingang und Prognose 2024

Beim Auftragseingang deutet sich in den zurückliegenden Wochen eine spürbare Belebung an. Die Monate Dezember 2023 und Januar 2024 entwickelten sich wieder sehr positiv. Daraus lassen sich jedoch noch keine Rückschlüsse auf den gesamten Jahresverlauf ziehen. Im Hinblick auf den Ausblick für 2024 geht der Vorstand daher unter dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht davon aus, dass die Lagerbestandskorrekturen auf Kundenseite erst im zweiten Halbjahr 2024 auslaufen. Der Vorstand der Pyramid AG rechnet entsprechend für das Geschäftsjahr 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen mit einem moderaten Wachstum. Der Konzernumsatz wird in einer Bandbreite von rund EUR 78 Mio. bis EUR 80 Mio. und das Konzern-EBITDA in einer Größenordnung von rund EUR 5,6 Mio. bis EUR 5,8 Mio. erwartet. Diese Prognose stützt sich auf den aktuell erfreulichen Auftragseingang, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der fortbestehenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten sowie den nach wie vor inflationären Tendenzen auf der Kostenseite. Die Prognose steht zudem unter der Annahme sich nicht weiter verschlechternder konjunktureller und industrieller Rahmenbedingungen. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die Pyramid AG morgen, am 27. Februar 2024, um 11.00 Uhr eine Telefonkonferenz/Zoomkonferenz in deutscher Sprache abhalten. Für eine Teilnahme melden Sie sich bitte unter dem nachfolgenden Link an: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpfumgpjItHdY_ej4Bo9C1S1VTegCdzhhM

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Abschlussprüfer und der Billigung durch den Aufsichtsrat. Der Konzernabschluss 2023 wird am 28. Juni 2024 veröffentlicht. Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Über die Pyramid AG

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK



