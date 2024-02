Schafft der DAX zum Wochenstart nach einer Rekordwoche ein neues Hoch? Außerdem im Fokus: die Aktien von Lufthansa und SGL. Ein größerer Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt lässt zu Beginn der neuen Woche auf sich warten. Der DAX ist am Montag zwar etwas schwächer, aber doch nur knapp unter dem Rekordhoch vom Freitag in den Handel gegangen. Zum Ende vergangener Woche hatte der Leitindex mit 17 443 Zählern eine weitere Bestmarke erreicht. Im frühen ...

