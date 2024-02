News von Trading-Treff.de Verlauf Fr. 23.02.24 Rückblick: Im DAX sehen wir die letzten beiden Handelstage. Der DAX konnte am Do. auf einem neuen ATH eröffnen und ist weiter steigen. Am Fr. ging es für den DAX zurück auf den 1. charttechnischen Unterstützungsbereich, der sehr gut gehalten hat. In einer ca. 30 Punkte Range eierte der DAX bis 14 Uhr seitwärts oberhalb der 17355. Mit dem Ausbruch nach oben setzte die Trendbewegung wieder ein und der ...

