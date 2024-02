DJ PTA-News: MARNA Beteiligungen AG: First Berlin Equity Research GmbH nimmt Coverage der Marna-Aktie mit Kaufempfehlung auf - Kursziel 4,10 Euro

Heidelberg (pta/26.02.2024/09:15) - Die First Berlin Equity Research GmbH hat die Coverage der MARNA Beteiligungen GmbH ("MARNA", ISIN DE000A0H1GY2) aufgenommen und die Aktien der Gesellschaft zum Kauf empfohlen ("Buy"). Das Kursziel liegt bei 4,10 Euro. Damit sieht First Berlin ein hohes Kurspotenzial von rund 35 Prozent. Der Schlusskurs der MARNA-Aktie (Xetra) lag am 21.02.2024 bei 3,04 Euro.

Maßgeblich wird die Einbringung der H2 Core Systems sein, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der MARNA am 28.02.2024 beschlossen werden soll. H2 Core Systems plant über einen Reverse Takeover und der damit einhergehenden Umfirmierung der MARNA noch im ersten Quartal 2024 an die Börse zu gehen. Parallel soll eine Barkapitalerhöhung im Volumen von ca. 4 Mio. Euro platziert werden. Damit wandelt sich der Geschäftszeck der MARNA zum Wasserstoffintegrator durch ein Produktangebot von kompletten Plug-and-Play-Systemen unterschiedlicher Größe zur Erzeugung von grünem Wasserstoff.

H2 Core wurde 2020 gegründet und ist ein Spin-Off der TC Hydraulik Gruppe, einem etablierten Unternehmen aus der Fluidsystemtechnik. H2 Core entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die als Plug-and-Play-Systeme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. First Berlin sieht für H2 Core im global schnell wachsenden Wasserstoffmarkt sehr gute Chancen, über viele Jahre kräftig zu wachsen und die Profitabilität sukzessive zu steigern. Das Unternehmen sei hervorragend aufgestellt, um auf Basis seines jahrzehntelangen Know-hows technisch hochwertige wasserstoffbasierte Energiesysteme herzustellen, so Analyst Dr. Karsten von Blumenthal.

First Berlin hebt insbesondere die Technologieoffenheit von H2 Core hervor, um so flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können. H2 Core kann für jede Komponente auf unterschiedliche Lieferanten zurückgreifen und entsprechend passende Lösungen für jede Wasserstoffanwendung anbieten. Diese Technologieunabhängigkeit senkt das technologische Risiko von H2 Core in einem von Innovationen und schnellem technischen Fortschritt geprägten Markt, urteilt First Berlin. Damit sollte H2 Core Systems auch in Zukunft die richtigen Produkte für ihre Kunden im Angebot haben. Darüber hinaus verschaffe sich H2 Core durch frühe Internationalisierung einen breiten Marktzugang. Das Unternehmen hat bereits über 200 Anlagen an Kunden in über 40 Ländern weltweit geliefert. Anleger, die in den Wasserstoffsektor investieren, können sich mit einem Investment in H2 Core in der Wertschöpfungskette zwischen den Komponentenherstellern und den EPC-Unternehmen positionieren.

Die aktuelle Studie der First Berlin Equity Research GmbH über MARNA steht auf der Unternehmenswebsite von MARNA http://www.marna-beteiligungen.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

