Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Handelswoche dominierte über weite Teile das weitere Auspreisen von Zinssenkungserwartungen das Geschehen an den Rentenmärkten, auch wenn sich der Impuls zum Ende der Woche legte, so die Analysten der Helaba.Teilweise schwache Daten, insbesondere der deutsche Industrie-PMI, seien ignoriert worden, während notenbankseitig überwiegend darauf verwiesen worden sei, dass es verfehlt wäre, auf eine Zinssenkung im März zu setzen. An der grundsätzlichen Bereitschaft zur Lockerung etwa im Juni scheine aber kein Zweifel zu bestehen. ...

