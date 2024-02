Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten Stimmungsindikatoren in Deutschland senden uneinheitliche Signale, so die Analysten der Helaba.Während der Einkaufsmanagerindex im Industriesektor mit einem deutlichen Rückgang enttäuscht habe, habe sich der Serviceindex etwas verbessern können. Allerdings lägen die Indices weiterhin klar unterhalb der Expansionsschwelle. Immerhin habe sich das ifo Geschäftsklima Deutschland im Februar leicht verbessert, das Niveau sei aber vergleichsweise niedrig. Insgesamt scheine sich das Szenario einer allmählichen Konjunkturerholung zu verzögern. Vor diesem Hintergrund scheinen Zinssenkungen vonseiten der EZB nicht unangebracht, so die Analysten der Helaba. ...

