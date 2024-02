Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Madeleine Ronner, Fondsmanager bei DWS.Die globalen Aktienmärkte seien in das neue Jahr mit Zugewinnen gestartet. Wenngleich die Zinsen sowohl in den USA als auch in Deutschland nach oben tendiert hätten, gehe man unvermindert von Leitzinssenkungen der Zentralbanken im weiteren Jahresverlauf aus. Diese Überzeugung fuße auf den nachlassenden Inflationsraten und unterstütze derzeit die Aktienkurse. Ebenfalls günstig für die positive Stimmung sei die unerwartet gute Konjunkturlage in den USA im vergangenen Quartal gewesen. ...

