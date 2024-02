Am kommenden Freitag wird Plug Power seine Q4-Zahlen veröffentlichen. Im Fokus stehen dürfte dabei einmal mehr der Verlust pro Aktie. Denn das Wasserstoff-Unternehmen verfehlte bei diesem Wert die Schätzungen der Analysten die letzten 13 Quartale in Folge und brach nach den Zahlen nicht selten zweistellig ein.Minus 40 Prozent, minus 15 Prozent, minus 14 Prozent verzeichnete die Plug-Power-Aktie am Handelstag nach Veröffentlichung der letzten drei Quartalsergebnisse. Während der Umsatz mal leicht ...

