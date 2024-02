Die EU-Kommission hat grünes Licht gegeben - für eine milliardenschwere Staatshilfe, mit der Deuschland den grünen Umbau der Stahlproduktion von ARCELORMITTAL fördern will. Ganz genau bedeutet dies: 1,3 Mrd. Euro können fließen... Die EU-Kommission hält diese Hilfe für notwendig und angemessen für den Markteintritt der CO2-freien Stahlproduktion. Gleichzeitig betonte man, dass die positiven Effekte größer seien als mögliche negative Auswirkungen auf den Wettbewerb. Die Förderung von ARCELORMITTAL, der zu den größten Stahlkonzernen in Deutschland gehört, betrifft die Standorte Bremen und Eisenhüttenstadt. Das Land Bremen beteiligt sich an der Gesamtförderung mit rund 250 Mio. Euro. Das Projekt von ARCELORMITAL soll bis 2041 CO2-Einsparungen von insgesamt über 70 Mio. Tonnen realisieren. Der Förderbescheid wird nun laut Wirtschaftsminister Habeck umgehend vorbereitet. Geplant ist die Inbetriebnahme neuer Anlagen im Jahr 2026. Dabei soll der Einsatz von klimafrendlichem Wasserstoff stetig zunehmen. Am Ende ist der Einsatz von mehr als 135.000 Tonnen erneuerbaren Wasserstoffs im Jahr geplant, womit mehr als 3,8 Mio. Tonnen grüner Stahl produziert werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



