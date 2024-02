Wie berichtet, zieht die Erste Group ihre jüngst zurückgekauften 8.887.092 Aktien ein. Die Durchführung der Einziehung erfolgte mit Wirkung zum 23. Februar 2024. Die Reduktion der Anzahl der zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse, in Prag und Bukarest zugelassenen Aktien wird mit Wirkung zum 27. Februar 2024 erfolgen. Durch die Einziehung wurde das Grundkapital der Erste Group insgesamt um 17.774.184 Euro herabgesetzt und beträgt nunmehr 841.825.816 Euro, zerlegt in 420.912.908 Aktien.

