Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche recht unterschiedlich entwickelt. Während der Deutsche Aktienindex (Dax) am vergangenen Freitag im Verlauf bei rund 17.443 Punkten ein neues Rekordhoch markierte und zwar darunter, aber mit einen klaren Wochenplus schloss, büßten andere Indizes ein. Für gute Stimmung sorgte in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...