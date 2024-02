© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Einige Aktien sind in den letzten Woche so stark gestiegen, dass sie in einen überkauften Bereich vorgestoßen sind. Nvidia und Supermicro sind nicht dabei, dafür aber General Electric und Berkshire Hathaway. Die Aktien von Warren Buffetts Berkshire Hathaway erreichten am Freitag ein 52-Wochen-Hoch, könnten jedoch bald einen Rückschlag erleiden, wie eine beliebte Kennzahl zeigt. Allein in diesem Monat sind die Titel um 8,7 Prozent gestiegen, seit Jahresbeginn um 17 Prozent. So wie Berkshire sind mittlerweile auch einige andere Aktien sind überkauft und könnten bald wieder fallen, wie aus Daten von CNBC hervorgeht. Grundlage für die Einschätzung ist der 14-Tage-RSI (Relative Stärke Index) der …