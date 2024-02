Die BCA AG zählt zu den größten der Maklerpools in Deutschland und unterstützt seine Vertriebspartner bei der Finanzberatung auf vielfältige Art und Weise - auch bei weniger traditionellen Investitionsmöglichkeiten. Was ist bei der BCA AG neben den Klassikern im Angebot? Interview mit Dr. Frank Ulbricht, Vorstand bei der BCA AGHerr Dr. Ulbricht, Vermittler nutzen bei der BCA insbesondere die Fondsvermögensverwaltung PRIVATE INVESTING. Was läuft denn abseits dieser Vermögensverwaltung und der altbekannten ...

