DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AXA S.A 06/UND. FLR MTN XS0260056717 27.02.2024 HZE/EOT
AXA 14/UND. FLR MTN XS1134541561 27.02.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AXA S.A 06/UND. FLR MTN XS0260056717 27.02.2024 HZE/EOT
AXA 14/UND. FLR MTN XS1134541561 27.02.2024 HZE/EOT