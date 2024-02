Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG



Unternehmen: Vectron Systems AG

ISIN: DE000A0KEXC7



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger



"Zurück auf dem Wachstumspfad" Vorläufige Zahlen 2023: Umsatz- und Ergebnisziele erreicht, Rating: KAUFEN



Die Vectron Systems AG (kurz: Vectron) hat am 21.02.2024 die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 37,4 Mio. EUR (VJ: 25,2 Mio. EUR) wurde nicht nur der Vorjahreswert deutlich um 48 % übertroffen, sondern die Gesellschaft ist wie erwartet auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Dieser Wert lag in der oberen Hälfte der Umsatzguidance, die einen Umsatz in einer Bandbreite von 36,0 Mio. EUR bis 37,8 Mio. EUR in Aussicht stellte. Auch unsere Prognose (GBC-Schätzung: 38,6 Mio. EUR) wurde nahezu erreicht.



Die Vectron-Umsätze haben unseren Berechnungen zur Folge um 11 % auf 28,0 (VJ: 25,2 Mio. EUR) zugelegt. Im Wesentlichen für das Umsatzwachstum im Geschäftsbereich Vectron (Kassen und digitale Dienstleistungen) war der erneute Anstieg der wiederkehrenden Erträge um 53 % auf 13,2 (VJ: 8,6 Mio. EUR) verantwortlich, die nun 47 % (VJ: 34 %) der Gesamtumsätze in diesem Geschäftsbereich ausmachen. Hier zeigt sich deutlich die Fokussierung des Unternehmens, wonach vor allem das digitale Geschäft ausgebaut werden soll. Dementsprechend hat Vectron die Hardwareproduktion an externe Partner ausgelagert. Zum Gesamtumsatzanstieg haben auch die erstmals einbezogenen Umsätze der zum 01.01.2023 erworbenen acardo group AG (acardo) beigetragen. Unseren Erkenntnissen zur Folge dürfte der anorganische Umsatzbeitrag bei über 10 Mio. EUR gelegen haben.



Durch den Ausbau des Digitalgeschäfts und den Ergebnisbeitrag der akquirierten acardo wurde mit einem EBITDA von 3,0 Mio. EUR (Vorjahr: -3,9 Mio. EUR) der Turnaround erreicht. Gleichzeitig lag das vorläufige EBITDA am oberen Ende der im Oktober angehobenen Guidance, die ein EBITDA in einer Bandbreite von 2,2 Mio. EUR bis 3,2 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte. Auch unsere EBITDA-Schätzung von 3,2 Mio. EUR wurde nahezu erreicht.

Das EBITDA sollte dabei zwar auch von Sondererträgen aus der Auflösung von Rückstellungen geprägt gewesen sein. Aber auch wenn es sich hierbei um einen Einmaleffekt handelt, sollte im laufenden Geschäftsjahr 2024 dennoch eine überproportionale Ergebnisverbesserung erreicht werden. Zum einen geht der Ausbau des Digitalgeschäfts mit höheren Margen einher. Zum anderen dürften die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen im Hardwarebereich erst ab 2024 ihre volle Wirkung entfalten. Der Ausbau des Digitalgeschäfts und damit der wiederkehrenden Umsätze macht die Gesellschaft zudem unabhängiger von extern bedingten Nachfrageschwankungen. Bislang spürt Vectron noch keine negativen Effekte aus der Mehrwertsteuererhöhung für die Gastronomie. Vielmehr dürften digitale Dienstleistungen vor dem Hintergrund des Personalmangels in der Branche verstärkt nachgefragt werden.

Auch die akquirierte acardo sollte im laufenden Geschäftsjahr 2024 deutlich zu Umsatz und Ergebnis beitragen. Der Couponing-Spezialist hat zu Jahresbeginn die Erweiterung seines Couponing-Netzwerks um weitere 3.500 Märkte bekannt gegeben und betreibt damit das größte Check-out Couponing-Netzwerk in Deutschland. Vor diesem Hintergrund sollte die Guidance von Vectron weiterhin Bestand haben und wir halten an unseren Schätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 unverändert fest.

Wir haben im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel in Höhe von 10,00 EUR (bisher: 10,10 EUR) ermittelt. Die marginale Kurszielreduktion ist auf die Anhebung des risikolosen Zinssatzes und damit der gewichteten Kapitalkosten zurückzuführen. Demgegenüber haben wir inflationsbedingt die ewige Wachstumsrate um 0,5 % angehoben, was sich kurszielerhöhend ausgewirkt hat. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



