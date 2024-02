BYD will künftig auch Batterien für elektrische Zweiräder produzieren. Das Tochterunternehmen FinDreams Battery hat angekündigt, seine Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu intensivieren. Die Batterien von FinDreams werden bereits in Elektroautos (nicht nur der Marke BYD) eingesetzt, in Nutzfahrzeugen und auch in stationären Energiespeichern. Bisher gab es aber keinen (großflächigen) Einsatz der LFP-Batterien des Unternehmens in elektrischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...