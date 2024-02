HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz vor den am 19. März erwarteten Jahreszahlen 2023 von 10,00 auf 10,60 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Motorenbauers dürfte sich im vierten Quartal weiter abgeschwächt haben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Vergleichsbasis, das vierte Quartal 2022, hoch gewesen. Das operative Ergebnis dürfte zugleich stark gewachsen sein. Er bleibt optimistisch, auch wegen der wenig herausfordernden Bewertung der Aktie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 08:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 08:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006305006

