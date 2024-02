DJ PTA-Adhoc: Athos Immobilien AG: Vorläufige Zahlen 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Linz (pta/26.02.2024/12:16) - Die ATHOS Immobilien AG gibt bekannt, dass sich die Umsatzerlöse aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 stabil entwickelt haben und rund EUR 7,83 Mio. betragen. Dies ergibt gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 (EUR 6,78 Mio.) eine Steigerung von rund 15 Prozent.

Aufgrund des stark rückläufigen Transaktionsvolumens am Immobilienmarkt wurden geplante Verkäufe nur selektiv durchgeführt. Auch war die Auftragslage in der externen Maklerei sehr niedrig. Das derzeitig hohe Zinsniveau und das große Investitionsvolumen spiegeln sich im Geschäftsjahr 2023 in der Summe von Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit rund EUR 1,87 Mio. (2022: EUR 458 Tsd.) wider. Das Ergebnis vor Steuern schwächt sich, nach planmäßiger AfA von rund EUR 2,60 Mio. (2022: 2,37 Mio.) auf rund EUR 474 Tsd. (2022: EUR 1,05 Mio.) ab.

Der Jahresabschluss der ATHOS Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich am 19. März 2024 unter https://www.athos.at/investor-relations veröffentlicht.

Aussender: Athos Immobilien AG Adresse: Waltherstraße 11, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Sunhild Fries Tel.: +43 732 604477 E-Mail: office@athos.at Website: www.athos.at

ISIN(s): AT0000616701 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

