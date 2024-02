Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei seiner jüngsten Entscheidung gab das MPC bekannt, dass die Bank Rate nicht angefasst. Das war zunächst auch zu erwarten gewesen, so die Analysten der Nord LB.Die Votierungen der einzelnen Mitglieder seien ohnehin spannender gewesen - auch hier habe es wieder drei Gegenstimmen gegeben, aber die Lager hätten sich doch etwas durchmischt. Während Megan Greene sich nicht mehr für eine Zinserhöhung ausgesprochen habe und in die Fraktion der "Neutralen" gewechselt sei, habe Swati Dhingra sogar für eine Zinssenkung gestimmt. In der Vergangenheit habe sie schon öfter etwas antizyklisch im Gremium gestimmt und sich für geringere Leitzinsen ausgesprochen. Dhingra habe aktuell vor allem die Produzentenpreise im Blick. Da Leitzinsenänderungen über die verschiedenen Kanäle der Geldpolitik erst mit einiger Zeitverzögerung ihre Wirkung entfaltet hätten und die Inflation bei den Produzentenpreisen bereits sehr viel niedriger sei als bei den Konsumentenpreisen, habe sie die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass eine gewisse Überkompensation stattfinden könnte und die hohen Zinsen die Wirtschaft mehr als nötig abwürge. ...

