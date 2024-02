Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Leitmotiv seit vergangenem Jahr war die Frage, ob die Weltwirtschaft in eine Rezession eintritt oder ob eine 'weiche Landung' realisiert werden kann, so Christoph Loy, Leiter Solutions Deutschland bei Vontobel.Zwar würden auch weiterhin eine Reihe von Indikatoren darauf hindeuten, dass eine Rezession in der zweiten Hälfte dieses Jahres möglich sei, aber schon 2023 sei zu beobachten gewesen, dass dieser Konjunkturzyklus die Anleger überrasche: Das Wachstum sei stärker ausgefallen als es eine derart restriktive Geldpolitik habe erwarten lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...