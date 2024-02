© Foto: Anadolu | Stringer - picture alliance



BYD hat seinen ambitionierten Schritt in den Luxusautomobilmarkt gewagt. Am Sonntag präsentierte das Unternehmen seinen neuesten Supersportwagen, den Yangwang U9. Das Auto - mit einem Preis von 1,68 Millionen Yuan (233. 450 ÚS-Dollar) - soll es mit anderen exklusiven, leistungsstarken Fahrzeuge von Luxusmarken wie Ferrari und Lamborghini aufnehmen können. Der rein elektrische Supersportwagen von BYD, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in beeindruckenden 2,36 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 309,19 km/h erreicht, ist zunächst nur für den chinesischen Markt vorgesehen. Der chinesische EV-Gigant aus Shenzhen, der Tesla im letzten Quartal 2023 als weltweit größten Verkäufer von …