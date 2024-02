AustriaEnergy hat sich erfolgreich als eigentümergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologieintegrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, grüner Wasserstoff/grünes Ammoniak und Speichertechnologie etabliert. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf dem attraktiven Markt für erneuerbare Energien in Chile, wo bereits rund 800 MW erfolgreich entwickelt und verkauft wurden. Im Durchschnitt hat AustriaEnergy beim Verkauf aller bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte ein Vielfaches des 2,7-fachen DEVEX (Entwicklungskosten ohne Finanzierungskosten) erzielt. Derzeit verfügt das Unternehmen über eine vertraglich gesicherte Pipeline von rund 9,6 GW an gesicherten Grundstücken und den Abschluss der notwendigen Pachtverträge. Daraus wird bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. USD erwartet. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch im Rahmen einer Wasserstoff Pop-up Konferenz am 05.03.2024 von 15:30-16:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Helmut Kantner, General Manager der Austria Energy. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-03-05-15-30/ATE-GR zur Verfügung gestellt.





