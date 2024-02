Setzt der DAX seine Rekordserien fort? Wir zeigen, welche deutschen Aktien Anleger jetzt laut Analysten noch kaufen können und welche nicht. Welcher Titel jetzt sogar noch bis zu 62 Prozent Kurspotenzial bietet. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Der DAX war noch nie so hoch. Doch kann der Index jetzt sogar bis auf 18.000 Punkte steigen? Geht es nach der Fibonacci-Analyse, so dürfte dem DAX rund um 17.700 Punkten erstmal die Luft ausgehen. Ein kurzer ...

