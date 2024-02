XRP Kurs Prognose: Kann XRP nochmal auf 3 Dollar steigen?

Es wird erwartet, dass es in den nächsten 2 Jahren am Kryptomarkt wieder steil bergauf geht. Schon seit Anfang 2023 steigen die Kurse wieder, wobei Bitcoin die 50.000 Dollar Marke in den letzten Wochen überschritten hat. Nun soll es zur Altcoin Season kommen und dabei fragen sich natürlich einige, welcher Coin hier die beste Performance hinlegt. Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist XRP. Investoren hoffen hier auf Kursziele von 10 bis 100 Dollar. Aber wie gut stehen die Chancen dafür eigentlich und gibt es inzwischen vielleicht doch eine bessere Wahl?

Schlechte Performance im letzten Jahr

Schaut man sich Daten aus der Vergangenheit an, hat es in den Top 10 durchaus bessere Möglichkeiten gegeben als XRP. Eigentlich hat man mit fast jedem anderen Coin eine höhere Rendite in den letzten 12 Monaten erzielt. XRP hat um 40 % zugelegt, während es bei Ethereum mehr als 80 % waren und bei Bitcoin über 100 %. Nun hoffen Investoren darauf, dass sich das Blatt zugunsten von XRP wendet.

(XRP Kursverlauf im Vergleich zu Bitcoin - Quelle: Coinmarketcap)

Auch heuer sieht es aber nicht unbedingt danach aus, als würde der Coin von Ripple aufholen. Ethereum hat im letzten Monat um 38 % zugelegt, Bitcoin um 24 % und XRP um 2 %. Der Ausbruch am Chart, Mitte Juli 2023, zeigt auch deutlich, dass sich der Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde zwar auf den Kurs auswirkt und schnell einen Impuls liefern kann, bei dem der Wert steigt, allerdings sind die Gewinne danach auch schnell wieder verpufft, sodass es wohl keine nachhaltige Auswirkung auf den Kurs hätte, wenn der Rechtsstreit beendet wäre.

2 Dollar wieder möglich?

Die 2 Dollar Marke, die XRP im letzten Bullrun angekratzt hat, ist durchaus auch diesmal wieder möglich. Der Coin von Ripple wird sehr wahrscheinlich auch wieder von der Euphorie am Kryptomarkt profitieren und im Schatten von Bitcoin steigen, wobei auch ein Kursziel von mehr als 2 Dollar denkbar wäre. Ob der ganz große Anstieg kommt, auf den Investoren hoffen, ist aber fraglich. Wahrscheinlicher ist es, dass XRP auch diesmal wieder unterdurchschnittlich performen wird und so zwar Gewinne von 200 - 400 % einbringt, andere Kryptowährungen aus den Top 10 wie SOL, TRX oder AVAX dürften dabei aber wieder die Nase vorn haben.

XRP will not pump like the other coins in the crypto market. It will pump parabolically like in 2017.



30,000%+ pic.twitter.com/fOCYUBR4uS - JackTheRippler © (@RippleXrpie) February 26, 2024

Investoren, die sich ein Kursziel von 100 Dollar und mehr erhoffen, sollten sich vor Augen halten, dass die Marktkapitalisierung jetzt schon bei rund 30 Milliarden Dollar liegt und mit einem Anstieg um das 200-fache eine Bewertung von 6 Billionen Dollar erreicht werden würde. Das ist mehr als dreimal so viel, wie der gesamte Kryptomarkt inklusive Bitcoin aktuell wert ist. Ob es also zu einem solchen Anstieg kommt, oder Anleger hier zu viel erwarten, muss jeder für sich entscheiden. Ein Kursziel von 2 - 3 Dollar scheint für den nächsten Bullrun aber durchaus machbar zu sein.

Auch jenseits der Top 10 gibt es zahlreiche Coins, die einen Anstieg wie XRP im Jahr 2017 erst noch vor sich haben könnten. Eine solche Entwicklung ist allerdings eher bei neuen Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung zu beobachten, da diese ihren Wert oft innerhalb kürzester Zeit vervielfachen können. Heuer sind es vor allem Coins im KI-Bereich, die so pumpen könnten. Derzeit rückt vor allem Scotty the AI ($SCOTTY) in den Fokus der Anleger.

Jetzt mehr über $SCOTTY erfahren.

$SCOTTY dürfte XRP weit übertreffen

Natürlich braucht es für ein Investment in Coins jenseits der Top 100 eine höhere Risikobereitschaft. Allerdings können hier auch schnell extrem hohe Gewinne erzielt werden. Ein Coin mit einer Bewertung von 30 Milliarden Dollar kann seinen Wert nicht über Nacht verzehnfachen, während das gerade bei neuen Coins beinahe täglich passiert. Derzeit setzen Anleger vor allem auf Scotty the AI ($SCOTTY), der vom Hype um KI-Coins profitiert.

(SCOTTY Token-Vorverkauf - Quelle: Scotty-Website)

Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von mehr als 785.000 Dollar gekauft, wobei bereits während des Vorverkaufs Preiserhöhungen durchgeführt werden, von denen früher Käufer profitieren. Scotty überzeugt nicht nur mit einer Staking-Funktion, sondern kommt auch mit einem eigenen Sprachbot und einer Token-Swap-Funktion, während es auch Pläne für ein eigenes Play to Earn Game geben soll. Derzeit deutet also alles darauf hin, dass es bei $SCOTTY nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen könnte, wobei der KI-Coin die Performance von XRP weit übertreffen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.