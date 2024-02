Vorstände kaufen: Telekom Austria-Deputy CEO Thomas Arnoldner hat am 23. Februar 11.000 Aktien zu je im Schnitt 7,9 Euro über die Börse erworben. Wienerberger-CEO Heimo Scheuch hat am 21. Februar 2500 Aktien zu je 31,99 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Auch sein Vorstandskollege Gerhard Hanke hat 2500 Aktien erworben.Wienerberger ( Akt. Indikation: 32,00 /32,06, 0,60%)Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,83 /7,85, -1,13%) Wie berichtet, zieht die Erste Group ihre jüngst zurückgekauften 8.887.092 Aktien ein. Die Durchführung der Einziehung erfolgte mit Wirkung zum 23. Februar 2024. Die Reduktion der Anzahl der zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse, in Prag und Bukarest zugelassenen Aktien wird mit ...

