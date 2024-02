Mainz (ots) -Mit dem vierten Platz bei der Handball-EM verpasste die deutsche Nationalmannschaft nur knapp die direkte Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Das Olympia-Qualifikationsturnier bietet vom 14. bis 17. März 2024 in Hannover die letzte Chance für das Team von Trainer Alfred Gislason, bei Olympia im Nachbarland dabei zu sein. Im Qualifikationsturnier trifft die DHB-Auswahl auf Algerien, Kroatien und Österreich - zwei der vier Teams qualifizieren sich für Olympia. Bei ARD und ZDF sind zwei der drei Qualifikationsspiele live zu sehen."sportstudio live" im ZDF: Deutschland - KroatienDas ZDF überträgt am Samstag, 16. März 2024, ab 14.20 Uhr, die zweite Partie der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Kroatien. Bei der EM im Januar hatte das deutsche Team nach dem erfolgreichen Halbfinaleinzug die abschließende Hauptrundenpartie gegen Kroatien in Köln mit 24:30 verloren - nun bietet sich in Hannover bereits rund sieben Wochen später die Gelegenheit zur Revanche. Anwurf für die Partie ist um 14.30 Uhr, als Live-Kommentator ist Gari Paubandt am Mikrofon. Moderator Florian Zschiedrich führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch diese Handball-Übertragung. Mit dabei ist ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen, der als Sportlicher Leiter des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burghoff die Arena bestens kennt, in der das DHB-Team um die Olympia-Teilnahme kämpft.Die Übertragung des zweiten deutschen Turnierspiels ist eingebettet in einen langen "sportstudio live"-Tag im ZDF: Von 11.00 bis 19.00 Uhr stehen am 16. März 2024 Wintersport-Weltcups auf dem Programm. Das Finale im Biathlon-Weltcup mit der 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer im kanadischen Canmore ist zudem von 22.00 bis 23.00 Uhr im ZDF zu sehen.Die ARD überträgt am Sonntag, 17. März 2024, 14.10 Uhr das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Österreich.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu "sportstudio live" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5721981