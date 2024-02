© Foto: Unsplash



Deutschland hat Cannabis teilweise legalisiert. Lizenzierte Cannabis-Fachgeschäfte wird es aber vorerst nicht geben. Die Euphorie in der Branche ist verhalten. Immerhin: Einige deutsche Cannabis-Aktien legen zu. Ab 1. April ist die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland offiziell, doch der ursprünglich geplante Verkauf an Erwachsene in Fachgeschäften wurde verschoben. Das stellt nach Ansicht von Branchenkennern viele Cannabis-Unternehmen hierzulande vor große Herausforderungen, berichtet ntv. Denn an die Legalisierung wurden hohe Erwartungen geknüpft, mit Visionen von einem der weltweit größten Märkte für den Freizeitkonsum von Cannabis. Die Idee war, Fachgeschäfte in deutschen …