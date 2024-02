Am Montag rutscht die BVB-Aktie (WKN: 549309) auf ein neues Jahrestief, und das trotz zuletzt guter Quartalszahlen. Was steckt hinter dieser Bewegung? Und droht dem Papier an der Börse ein kurstechnischer Abstieg? Borussia Dortmund vorgestellt Borussia Dortmund (BVB) ist einer der erfolg- und traditionsreichsten deutschen Fußballclubs. Der 1909 gegründete Verein gewann in seiner Vereinsgeschichte achtmal die deutsche Meisterschaft, fünfmal den deutschen ...

