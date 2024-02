Seit August 2023 standen alle Projekte der insolventen PROJECT Immobilien-Gruppe still. Nun wird ein Bauunternehmen die Arbeiten bei zwei betroffenen Appartementhäusern in Darmstadt abschließen. Auch für möglichst viele weitere der gestoppten Bauvorhaben will der Insolvenzverwalter eine Lösung finden. Nachdem die operativen Gesellschaften der PROJECT Immobilien-Gruppe Insolvenzanträge gestellt hatten, waren die Arbeiten bei sämtlichen Projekten im mehreren Städten bundesweit gestoppt worden (AssCompact ...

