Wien (www.fondscheck.de) - In Österreich soll die neue Moonfare-Kleinanlegerstrategie ab April gezielt vermarktet werden, so die Experten von "FONDS professionell".Der deutsche Investmentspezialist für Private Markets sei dazu im Gespräch mit Retailbanken und gewerblichen Vertrieben.Nach dem Inkrafttreten der neuen, anlegerfreundlicheren EU-Regeln für langfristige Investmentfonds (ELTIFs, European Long-Term Investment Funds) konkretisiere Moonfare seine Kleinanlegerpläne für Österreich. Der deutsche Anbieter von Privatmarktinvestments, die sonst nur Großinvestoren zugänglich seien, habe kürzlich sein erstes ELTIF-Produkt für Retailanleger angekündigt. Man werde mit dem Vertrieb der Strategie in Deutschland beginnen und diesen dann europaweit ausdehnen. "In Österreich wird sie voraussichtlich im April 2024 verfügbar sein", habe Molly McConnell, Head of DACH bei Moonfare, auf eine Anfrage der Redaktion erklärt. ...

