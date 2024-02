Wien (www.fondscheck.de) - Die VR Bank Lahn-Dill hat mit Guido Elbrecht ein neues Vorstandsmitglied bestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Elbrecht starte am 1. April 2024 als Generalbevollmächtigter bei der Volksbank und werde ab Oktober 2025 in das Vorstandsgremium aufgenommen. Er folge auf Ralph-Uwe Orth, der Ende April 2025 in den Ruhestand trete. ...

