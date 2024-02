Der nordirische Hersteller Wrightbus hat vom deutschen Verkehrsbetrieb Saarbahn einen Auftrag zur Lieferung von 28 Kite Hydrolinern erhalten. Die ersten fünf H2-Busse sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Nach einer europaweit durchgeführten Ausschreibung konnte sich Wrightbus als Lieferant durchsetzen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten fünf Exemplare in Saarbrücken eintreffen. Unklar ist, wann die restlichen 23 Busse ausgeliefert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...